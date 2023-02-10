Психолог Руснак рекомендовала не поздравлять мужчин с Днем влюбленных Фото: Shutterstock

Психолог Галина Руснак в беседе с «Газета.Ru» советовала не поздравлять мужчин с Днем влюбленных, указав на то, что это взывает у них раздражение.

«Сильный пол в делах любовных не признает принуждения. А в День святого Валентина на мужчин давят буквально со всех сторон, и они вынуждены говорить о любви не от эмоционального порыва, а из-под палки, что им не нравится», - заявила психолог.

По ее словам, мужчина «будет вдвойне недоволен» при поздравлении с Днем святого Валентина, «а он не захочет или забудет, тем более если выскажут претензию по этому поводу». Руснак предупредила, что подарок в этот день может привести к скандалу. Например, если женщина потратила на выбор подарка много времени, а мужчина не поздравил.

«Дело в том, что у праздника слишком масштабная маркетинговая история. В кино и рекламе все гораздо интереснее, реальные мужчины вряд ли также ответственно подойдут к подготовке романтичного вечера», - сказала эксперт.

Ранее психотерапевт Инна Чудинова в беседе с Life.ru посоветовала не дарить мужчинам в День святого Валентина сертификаты.

Как писал «Пятый канал», психолог и коуч Павел Раков рассказал, как правильно «подарить себя», но отметил, что стоит грамотно преподнести такой подарок, поскольку не всем мужчинам подойдет этот сюрприз.