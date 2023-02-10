Минобороны Молдавии проверяет заявления властей Украины о нарушении воздушного пространства республики "российской ракетой"

В Минобороны Молдавии отметили нарушение воздушного пространства республики в 10:18 утра 10 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Министерство обороны Молдавии инициировала проверку утверждения властей Украины о пересечении воздушного пространства республики якобы российской ракетой. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь оборонного ведомства Молдавии Алла Диакону.

"Появившаяся в украинских СМИ информация о пролете ракеты над нашей территорией проверяется, подробности сообщим позже", - сказала она.

В Минобороны Молдавии отметили нарушение воздушного пространства республики в 10:18 утра, 11:18 по Москве, 10 февраля. По данным ведомства, "российская ракета" пролетела над селом Мокра в Приднестровье, после в селе Косэуць Сорокского района. Сообщается, что снаряд полетел в сторону Украины.

"Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства республики", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Сегодня, 10 февраля, поступают сообщения о взрывах в Украине. Так, например, несколько взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Полтавской области в пятницу, 10 февраля 2023 года.

Харьковская администрация проинформировала, что нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Сведений о том, на каком именно объекте произошел взрыв, а также данных о повреждениях и возможном ущербе не приводится.

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