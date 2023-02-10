Названа самая популярная пластическая операция у россиянок на лице

Названа самая популярная пластическую операцию у россиянок на лице Фото: EAST NEWS

Пластический хирург Александр Вдовин в беседе с «Газетой.Ru» назвал самой популярной пластической операцией на лице у россиянок блефаропластику, отметив, что по актуальности данная операция опережает в нашей стране маммопластику и ринопластику, которые, по его словам, также возглавляют верхние строчки рейтингов по популярности.

«Почему блефаропластика? Именно с нее, как правило, начинается омоложение. С морщинками в области глаз, первыми признаками нависания верхнего века, мешками под глазами, от которых невозможно избавиться косметическими методами», - заявил эксперт, отметив, что с такими проблемами женщины сталкиваются раньше, чем с другими возрастными изменениями.

Вдовин также связал популярность блефаропластики с тем, что какие-либо другие возрастные изменения можно минимизировать при помощи косметологии, в том числе инъекционных методик или аппаратных способов, что гораздо сложнее с областью вокруг глаз.

«При деформационно-отечном типе старения введение филеров в периорбитальную зону приводит к еще большим отекам, да и аппаратные методы не всегда эффективны и могут иметь противопоказания», - отметил он.

В беседе с «Известиями» пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф рассказал о том, что в тройке лидеров популярных пластических операций закрепилась операция по коррекции носа – ринопластика, уточнив, что чаще всего ее делают девушки от 18 до 25 лет.

Тем временем неврологи установили причины внезапного пробуждения пациентов в ходе операций. Как писал ФАН, исследование ученых показало, что устойчивые к наркозу люди обладают особенностями в структурах мозга, в том числе больший объем серого вещества в лобных областях, а также сильные функциональные связи в лобно-теменных сетях мозга.