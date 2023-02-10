Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил уровень ключевой ставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, которая была установлена еще в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, - говорится в сообщении. - Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне".

Ключевая ставка – главный показатель денежно-кредитной политики любой страны. От ее значения зависят ставки в коммерческих банках. Под какой процент те дают деньги в долг и под какой принимают их у населения. А размер ключевой ставки зависит от инфляционных ожиданий.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг сообщение американского информагентства Bloomberg о якобы давлении кабмина на Центральный Банк (ЦБ) в вопросе снижения ключевой ставки. Беляков назвал это заявление "спекуляцией", направленной на то, чтобы попытаться повлиять на развитие ситуации в экономике.

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