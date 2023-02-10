Французы высмеяли угрозу Макрона лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Франции высмеяли заявление президента страны Эммануэля Макрона, который пригрозил лишить российского лидера Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона.

Читатели французского издания Le Figaro поставили под сомнение факт, что награда представляет хоть какую-то ценность для президента России.

"Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют, - написал в комментариях один из них. - И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано".

Многие французы принялись шутить по этому поводу, ехидно рассуждая о том, что такое "наказание" слишком жестоко, а также призывая Макрона не поступать так с Россией.

"Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится", - пошутил один из комментаторов.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что возможное лишение президента России Владимира Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой.

Напомним, Эммануэль Макрон назвал гипотетическое лишение Владимира Путина почетной награды "символическим, но важным вопросом", для которого следует выбрать "подходящий момент".