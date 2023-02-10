В США начали расследование в отношении компании Маска из-за подозрений в перевозке зараженных имплантов

Минтранс США инициировал новое расследование в отношении компании американского бизнесмена Илона Маска Neuralink Фото: REUTERS

Министерство транспорта США инициировало новое расследование в отношении компании американского бизнесмена Илона Маска Neuralink из подозрений в перевозке имплантов, которые заражены опасными патогенами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

"Мы проводим расследование, чтобы убедиться, что Neuralink действовала в соответствии с федеральными установками и обеспечивает защиту своих работников и населения от потенциально опасных патогенов", - сказал агентству представитель Минтранса Штатов.

По словам собеседник агентства, расследование началось после письма Комитета врачей ответственной медицины в министерство транспорта США - главе ведомства Питу Буттеджаджу.

Госорганизация сообщила, что получила электронные письма и документы со свидетельствами небрежной упаковке имплантов при транспортировке компанией Маска. Органы для трансплантации из мозга обезьян могли быть заражены устойчивым к антибиотикам стафилококком и вирусом герпеса B. Представитель Минтранса отметил, что обстоятельства делают расследование "крайне серьезным".

Напомним, 6 декабря 2022 года, Федеральные власти США начали расследование в отношении компании Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску.

Агентство Reuters сообщало, что ознакомилось с десятками документов Neuralink, а также пообщалось с 20 бывшими и действующими сотрудниками компании. По их словам, испытания проводились в спешке, что в итоге приносило подопытным ненужные страдания, а иногда вызвало смерть. Отмечается, что это происходило в том числе из-за желания Илона Маска ускорить разработку оборудования.