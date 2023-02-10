Премьер Венгрии Орбан и канцлер Австрии Нехаммер отказали Зеленскому в поставках вооружений

Лидеры Венгрии и Австрии отказали Зеленскому в поставках вооружений Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отказались поставлять Киеву вооружение.

По информации газеты Nepszava, украинский лидер встретился в четверг, 9 февраля, с главами правительств Австрии, Венгрии, Греции, Словении, Хорватии, Болгарии и Кипра в Брюсселе. Разговора политиков длился около 30 минут, его главной темой стала поставка Украине вооружений.

Как отмечается в сообщении, при перечислении Зеленским необходимых Киеву видов оружия Орбан и Нехаммер сразу же заявили, что они не могут ответить согласием на просьбу президента Украины.

Как писал сайт KP.RU, еще в марте 2022 премьер-министр Венгрии подписал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории страны.

Накануне госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер публично обвинил Евросоюз в эскалации конфликта на Украине.