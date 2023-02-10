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НовостиПолитика10 февраля 2023 11:46

Минобороны Румынии не подтвердило данные о пролете ракет в воздушном пространстве страны

Других комментариев в ведомстве не дали
Роман КИЛЬМЯШКИН
Румыния не подтвердила сообщения о пролете ракеты в воздушном пространстве страны

Румыния не подтвердила сообщения о пролете ракеты в воздушном пространстве страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны Румынии не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о том, что две российские ракеты якобы пересекли воздушное пространство республики. Об этом пишет агентство Reuters.

"Министерство обороны заявляет, что информация о том, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, не подтверждена", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в середине января МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территории республики. На этом фоне погранполиция увеличила число патрулей в приграничной зоне с Украиной, они продолжают вести наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.

Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что украинская ракета была поражена силами войск противовоздушной обороны 29 декабря 2022 года, а ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.