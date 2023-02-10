Власти Польши не исключают закрытия оставшихся КПП на границе с Белоруссией

Премьер Моравецкий заявил, что Польша не исключает закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией Фото: REUTERS

Власти Польши допускают возможность закрытия оставшихся контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией", - сказал Моравецкий.

Напомним, 9 февраля, Власти Польши объявили решение закрыть международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

Еще первого октября 2022 года Польша полностью завершила строительство и оборудование забора на границе с Белоруссией.

Ранее, польская сторона начала возведение забора на границе с Белоруссией 25 января 2022. Было заявлено, что для возведения стены использовали 49 тысяч тонн стали. По плану высота забора составляет 5,5 метра. Стена закрывает 186-километровый участок польско-белорусской границы. Стоимость строительства оценивали в 366 миллионов евро.