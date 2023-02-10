Захарова назвала закрытой тему мирного договора с Японией

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом сообщила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Россией и Японией из-за ситуации вокруг украинского кризиса, сохраняет политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Токио "весьма проактивно" присоединился "к стану государств, которые превратились в недружественные" для России страны, поэтому своими действиями в плане двусторонних отношений Япония "не проявляет какого-либо конструктивизма".