В Кузбассе прошел V Всеармейский чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе на базе Кемеровского президентского кадетского училища прошел V Всеармейский чемпионат по шахматам. За победу в нем сражались учащиеся 32 довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. В церемонии закрытия турнира приняли участие многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Анатолий Карпов и глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Кузбасс в очередной раз стал столицей шахматного турнира. Я уверен, что все, кто принимал участие в этом чемпионате, на всю жизнь запомнят это яркое событие. И благодаря вам в большую армию любителей шахмат добавится еще много новых бойцов», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Анатолий Карпов отметил, что его приятно поразил уровень спортивных и образовательных объектов региона. Знаменитый шахматист осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище и ледовый дворец «КуZбасс».

«Это спортивный центр, которому может позавидовать любой город, включая Москву, таких центров в России пока нет», - рассказал чемпион.