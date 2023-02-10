Захарова призвала Молдавию не брать антироссийский курс во внешней политике

Официальный представитель МИД Захарова считает, что внешние силы навязывают Кишиневу курс на противостояние с Россией Фото: из соцсетей

Россия призывает Молдавию отказаться от курса внешней политики, направленного на противостояние РФ, и повторять "опыт Украины". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз призываем молдавские власти не идти на поводу у тех, кто хотел бы сделать из Молдавии очередную анти-Россию", - заявила Захарова во время брифинга.

По мнению дипломата, внешние силы навязывают Кишиневу курс на противостояние с Россией. Она убеждена, что развитие отношений между РФ и Молдавией "пойдет на пользу интересам двух стран".

Напомним, сегодня, 10 февраля 2023 года, правительство Молдавии подало в отставку, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на экстренном заседании в администрации президента страны Майи Санду.

Как считает Гаврилица, правительство страны имело поддержку со стороны международных партнеров, однако не видело такой же поддержки от населения Молдавии.