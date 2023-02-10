Украинский холдинг ДТЭК заявил о повреждении четырех ТЭС из-за ракетных ударов Фото: REUTERS

Четыре тепловых электростанции были повреждены на Украине в результате ракетных ударов по критической инфраструктуре страны со стороны Вооруженных сил России. Об этом заявил энергетический холдинг ДТЭК Энерго.

«Сегодня, 10 февраля, в результате ночных и дневных обстрелов пострадало четыре ТЭС ДТЭК Энерго. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий», – говорится в Telegram-канале компании.

Как писал сайт KP.RU, несколько взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Полтавской области в пятницу, 10 февраля.

Харьковская администрация проинформировала, что нанесен был удар по объекту критической инфраструктуры. Сведений о том, на каком именно объекте произошел взрыв, а также данных о повреждениях и возможном ущербе не приводится.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на территории одного из заводов в Дарницком районе столицы Украины. Причина происшествия не уточняется.