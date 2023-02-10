Набиуллина заявила, что повышение ставки ЦБ РФ в 2023 году более вероятно, чем снижение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Повышение ставки ЦБ РФ в 2023 году более вероятно, чем снижение, об этом сообщила председатель ЦБ России Эльвира Набиулина.

«Вероятность повышения ключевой ставки Центробанком в 2023 превышает возможность ее снижения», - заявила глава регулятора.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ сообщили, что дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому росту со второй половины 2023 года.

Эксперты отмечали, что замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики.

Ранее, 17 января 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4%.