Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды10 февраля 2023 12:47

Нью-йоркский «Метрополитен-музей» поменял национальность художника Куинджи на «украинец»

Еще 6 января в музее пейзажиста считали русским художником
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Здание «Метрополитен-музея» в Нью-Йорке

Здание «Метрополитен-музея» в Нью-Йорке

Фото: ru.wikipedia.org

«Метрополитен-музей» в Нью-Йорке поменял национальность художника Архипа Куинджи.

В описании к картине «Красный закат на Днепре» на сайте музея пейзажист теперь значится украинцем. По информации ТАСС, еще 6 января Куинджи в музее считали русским художником.

Как отмечается в описании к работе художника, он родился в Мариуполе, когда этот город входил в состав Российской империи.

Стоит отметить, что ранее «Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Это было сделано в связи с требованиями украинских активистов.

Напомним, в апреле прошлого года картину «Русские танцовщицы» из собрания Лондонской национальной галереи переименовали в «Украинских танцовщиц». Представитель музея объяснил, что переименование лучше отражает суть картины на фоне российской военной спецоперации на Украине.

«Метрополитен-музей» поменял национальность художника Куинджи на «украинец»

«Метрополитен-музей» поменял национальность художника Куинджи на «украинец»