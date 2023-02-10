Суд ужесточил наказание мобилизованному за избиение офицера в парке «Патриот» до семи лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй западный окружной военный суд наказание мобилизованному Александру Лешкову, избившего офицера в парке «Патриот» Московской области. Ему назначено семь лет лишения свободы с колонии строгого режима.

«Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации», до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима», – огласил решение судья.

Напомним, в январе 2023 Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за избиение офицера в парке «Патриот».

Согласно материалам уголовного дела, при проведении строевого смотра на территории парка осужденный грубо высказал офицерам воинской части недовольство по поводу организации военной службы. Лешков при этом использовал нецензурные слова, а затем выпустил в лицо офицеру дым от сигареты. После того, как тот отстранил рядового рукой, мобилизованный ударил офицера кулаком в грудь.