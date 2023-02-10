Эксперт Салим: поставка Киеву западного оружия затягивает конфликт Фото: Александр КОЦ

Поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть конфликт, об этом заявил РИА Новости преподаватель египетской Высшей военной академии Насера бригадный генерал Наср Салим.

«НАТО и Украина хорошо знают, что нанести поражение России в ходе этой операции невозможно», - сказал Салим.

Эксперт отметил, что конечная цель США и НАТО - максимально истощить российскую армию, обеспечив затягивание конфликта.

По его словам, российское военное руководство «быстро раскрыло эти планы Запада и стало готовиться к долгой войне, истощая противника точно так же, как Запад пытается истощить Россию».

Салем подчеркнул, что поставляемое на Украину вооружение и в количественном, и в качественном аспектах уступает военному арсеналу РФ.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она отметила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада – налицо, и рамок не видно. Мы видим, как против нас воюет все НАТО.

Министр подчеркнул, что Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ. И чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий.

Лавров добавил, что из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать.