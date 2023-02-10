Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс под Архангельском Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области. Глава государства осмотрел лесопильный цех предприятия.

«Владимир Путин осмотрел лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр, ознакомился с информационными стендами о группе компаний «УЛК», – говорится на сайте Кремля.

Президенту на предприятии представили образцы готовой продукции, в том числе доски, пеллеты, обработанные щепу и кору. Кроме того, Путину показали выращенные специалистами лесопромышленного комплекса ростки ели и сосны. В завершение визита на предприятие глава государства оставил автограф на одной из досок и написал «Все удивительно по-хозяйски! Удачи!».

Напомним, в январе российский лидер побывал на Пискаревском кладбище и в Музее блокады в Санкт-Петербургу. Он также посетил Невский пятачок, где возложил цветы к монументу Рубежный камень.