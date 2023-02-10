Правительство ФРГ заявило об отсутствии подтверждений выводов журналиста Херша о взрывах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Правительство Германии не имеет данных, подтверждающих заявления американского журналиста Сеймура Херша о причастности США и Норвегии к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сказала представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Да, правительство ФРГ начало расследование этого дела на ранней стадии, но нет никаких сведений, которые бы каким-либо образом подтверждали утверждения, изложенные в данной статье», – заявила она в ходе брифинга.

Как отметила Хофман, выводы Херша были опровергнуты Вашингтоном и Осло. Правительство Германии занимается расследованием взрывов на различных уровнях, добавила представитель кабмина ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северного потока» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По его информации, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности, утверждает журналист.

В Белом доме опровергли заявления о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Аналогичным образом отреагировал МИД Норвегии.

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