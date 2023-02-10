Путин поручил направить 15 миллиардов рублей на обновление котельных Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию лесопромышленного комплекса страны поручил направить 15 миллиардов рублей на обновление муниципальных котельных в ближайшие два года.

«В ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных и бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пиллеты», – сказал глава государства.

Как отметил Путин, источник для дополнительного финансирования имеется. Вместе с тем он подчеркнул, что переход той или иной котельной на пиллеты должен быть экономически обоснованным. Также президент призвал фиксировать условия поставок на долгосрочную перспективу, чтобы сформировать для компаний ЖКХ стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива обеспечить нужные объемы продаж.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер призвал развивать производство биотоплива для того, чтобы леспопромышленному комплексу РФ удалось справиться с западными санкциями.