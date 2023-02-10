NDP: Польша готовится к конфликтам с неонацистами на Украине Фото: REUTERS

Варшава готовит свою армию для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, об этом сообщил обозреватель издания NDP Марек Галась.

«Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь!» - заявил Галась.

«Процесс передачи западных земель бывшей Украины, похоже, был спланирован давно и запущен с первых дней специальной военной операции России», - пояснил журналист.

Он отметил, что Польша наращивает военную силу в стране, чтобы впоследствии защищать возвращенные себе бывшие территории Украины от возможных восстаний последователей идеологии фашизма.

Обозреватель задался вопросом, «есть ли смысл возвращаться к произошедшим много лет назад событиям в условиях, когда Украина пропитана фашистской идеологией, а ее история давно переписана и изучается в соответствии с бандеровской идеологией?».

Галась подчеркнул, что «наверное, уже нет, а после вступления в силу пакта Дуды - Зеленского о передаче исторических земель, поляков снова будут считать оккупантами. И тогда уже Польша наверняка не избежит новой Волынской резни».

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

Он указал, что поступающая в СВР информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

По данным спецслужб России, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.

Нарышкин подчеркнул, что польские власти уверены, что заслужили территории Западной Украины, поскольку оказывали Киеву военную помощь.

По словам главы СВР, президент Польши Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на украинские регионы.

Ранее Сергей нарышкин заявлял, что Польша готовится к расчленению Украины. Вероятно, Варшава планирует создать из Украины прокси-государство.