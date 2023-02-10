Разведка Ирана задержала исполнителей атаки дронов на военный объект страны Фото: REUTERS

Разведка Ирана задержала исполнителей атаки беспилотников на объект Министерства обороны страны в городе Исфахан.

По информации агентства Tasnim, задержанные являются агентами Израиля. В настоящее время они взяты под стражу.

Напомним, 28 января 2023 агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны исламской республики. Администрациия Исфахана уточнила, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

В конце января в Иране установили производителя беспилотников, атаковавших объект Минобороны в Исфахане.

Как писал сайт KP.RU, Кремль осудил атаку беспилотников на объект Минобороны Ирана.