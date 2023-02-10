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НовостиВ мире10 февраля 2023 15:04

Разведка Ирана задержала исполнителей атаки дронов на военный объект страны

Иранские силовики установили, что они являются агентами Израиля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Разведка Ирана задержала исполнителей атаки дронов на военный объект страны

Разведка Ирана задержала исполнителей атаки дронов на военный объект страны

Фото: REUTERS

Разведка Ирана задержала исполнителей атаки беспилотников на объект Министерства обороны страны в городе Исфахан.

По информации агентства Tasnim, задержанные являются агентами Израиля. В настоящее время они взяты под стражу.

Напомним, 28 января 2023 агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны исламской республики. Администрациия Исфахана уточнила, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

В конце января в Иране установили производителя беспилотников, атаковавших объект Минобороны в Исфахане.

Как писал сайт KP.RU, Кремль осудил атаку беспилотников на объект Минобороны Ирана.