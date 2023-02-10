США, Британия, Германия и еще 32 страны выступили против допуска россиян до Олимпиады-2024

35 стран выступили против допуска россиян до Олимпиады-2024 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против допуска спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже выступили 35 стран, среди них Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция и Польша.

О коалиции стран, выступающих против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 сообщила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, передает Reuters. Как отметила глава Минобразования республики, для продвижения этого решения не потребуется бойкотировать Олимпийские игры.

Напомним, ранее Польша была намерена создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. По информации IAF, польский министр спорта Камил Бортничук заявил, что если российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в Олимпиаде-2024, Варшава может «выдвинуть ультиматум». Как отметил чиновник, «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже».