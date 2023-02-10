Пушилин: предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что предприятия украинских олигархов в республике перешли в собственность России.

«Решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в ДНР принято, все перешло в собственность РФ», - заявил глава республики.

Как писал сайт KP.RU, 31 октября 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество лиц, которые связаны с властями Украины.

Политик заявил, что враги России не должны зарабатывать деньги в регионе.

7 февраля 2023 года Аксенов сообщил, что средства от продажи имущества украинских бизнесменов в Крыму направят на нужды участников СВО.

Глава Крыма подчеркнул, что «…деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины…».

Напомним, 3 февраля 2023 года депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализацию имущества украинских бизнесменов.