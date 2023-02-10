Александр Моор: «За высокими показателями качества жизни, достигнутыми регионом, – труд всех тюменцев»

Фото: gov.admtyumen.ru

Итоги исследования, в котором учтены данные региональной статистики, геоаналитики и опросов жителей – в общей сложности 141 показатель, представила президенту страны Владимиру Путину гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Тюменская область – пример того, как эффективно выстраивать управленческие процессы в медицине, в образовании. Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение «Кадры под ключ», когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям», – рассказала главе государства Светлана Чупшева, подчеркнув, что Тюменская область сохранила высокие показатели практически по всем направлениям.

Так, например, серьезные достижения у региона в здравоохранении. В частности, значительно увеличилась доля выявленных злокачественных новообразований на ранней – первой и второй стадиях. Снижается число жителей региона, которые сталкивались с поборами в медицинских учреждениях. Выросла доля людей, проживающих в 15-минутной пешей доступности от амбулаторий, а также жителей области, которые живут в двадцати минутной доступности на автомобиле от больниц, где могут оказать экстренную неотложную помощь. А это свидетельствует о массовом строительстве новых медицинских учреждений.

По направлению «Жилье и инфраструктура» также улучшились показатели. Главным образом, речь идет о близости к домам парков и скверов, остановок общественного транспорта, а также об оценке благоустроенности жилья.

Выросла доля людей, которые уже имеют или готовы открыть свой бизнес.

«За высокими показателями качества жизни, достигнутыми регионом – труд всех тюменцев. Это результат системной совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций, всех неравнодушных земляков», – прокомментировал результаты исследования губернатор Тюменской области Александр Моор и добавил, что при реализации проектов, направленные на повышение качества жизни, власти региона всегда внимательно прислушиваются к пожеланиям тюменцев и поддерживают общественно полезные инициативы.

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В десятку лидеров рейтинга также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Татарстан, Белгородская область, Чечня, Тульская и Калининградская области.