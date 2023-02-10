В Турции задержан главный архитектор жилого комплекса в Хатае, который «рассыпался» из-за землетрясения Фото: REUTERS

В Турции в аэропорту задержали главного архитектора жилого комплекса «Ренессанс» в Хатае, который в буквальном смысле «рассыпался» во время землетрясения, об этом написала газета Sabah.

«Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в жилом комплексе главный подрядчик (в некоторых СМИ - архитектор) Мехмет Яшар Чошкун задержан в Новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию», - сообщило издание.

В статье отметили, что Чошкуна, планировавшего сбежать из страны, задержали в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег.

Как отмечалось, комплекс во время землетрясения мгновенно развалился, под завалами предположительно находятся от 800 до 1000 человек.

Как писал сайт KP.RU, по поручению Владимира Путина спасатели МЧС оказывают помощь Турции в борьбе с последствиями масштабного землетрясения с 6 февраля. Ежедневно российские спасатели оказывают помощь десяткам жертв стихийного бедствия.

10 февраля 2023 года МЧС России разбили палаточный лагерь для пострадавших от землетрясения и оказания им помощи.

Российские спасатели разбирают груды железа и бетона, из-под которых достают тела погибших и спасают еще живых людей, а порой и животных.

Президент Эрдоган сообщил, что количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 19 тысяч человек.

Американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.