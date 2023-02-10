Украина собралась продавать конфискованные российские активы на аукционах Фото: Shutterstock

Правительство Украины намерено запустить открытые аукционы по продаже конфискованных российских активов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам на Украине. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты», – написал он в Telegram.

По словам украинского премьера, аукционы будут проходить по тому же принципу, что и так называемая малая приватизация. Все средства от этой продажи активов будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, жилья и «другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее», добавил Шмыгаль.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Германии заявили, что не против отдать замороженные российские активы Украине, однако не могут их найти.