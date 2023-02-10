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НовостиПолитика10 февраля 2023 16:50

Украина собралась продавать конфискованные российские активы на аукционах

Средства от продажи будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украина собралась продавать конфискованные российские активы на аукционах

Украина собралась продавать конфискованные российские активы на аукционах

Фото: Shutterstock

Правительство Украины намерено запустить открытые аукционы по продаже конфискованных российских активов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня одобрили постановление, регулирующее их продажу. Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам на Украине. Правительство запустит открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты», – написал он в Telegram.

По словам украинского премьера, аукционы будут проходить по тому же принципу, что и так называемая малая приватизация. Все средства от этой продажи активов будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, жилья и «другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее», добавил Шмыгаль.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Германии заявили, что не против отдать замороженные российские активы Украине, однако не могут их найти.