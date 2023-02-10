В Менделеевском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов Фото: REUTERS

В Татарстане в Менделеевском районе произошел разлив нефтепродуктов, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе Росприроднадзора по Татарстану.

«Разлив нефтепродуктов произошел в Менделеевском районе Татарстана на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 788,2 квадратных метра», - рассказало ведомство.

Также отмечалось, что из-за естественного износа произошла разгерметизация нефтепровода и произошел выход нефтесодержащей жидкости на почву.

Указывалось, что на поврежденный участок был наложен хомут и производится рекультивация земельного участка.

Как писал сайт IZH.KP.RU, 6 февраля 2023 года пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщила, что на Чутырском месторождении в Игринском районе произошел разлив нефти.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за роста давления во время монтажных работ. Площадь разлива составила около 40 квадратных метров в пределах обваловки скважины.

Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал. Специалистам удалось предотвратить возгорание нефти и ее попадания в воду.