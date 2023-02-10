В Менделеевском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов
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В Татарстане в Менделеевском районе произошел разлив нефтепродуктов, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе Росприроднадзора по Татарстану.
«Разлив нефтепродуктов произошел в Менделеевском районе Татарстана на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 788,2 квадратных метра», - рассказало ведомство.
Также отмечалось, что из-за естественного износа произошла разгерметизация нефтепровода и произошел выход нефтесодержащей жидкости на почву.
Указывалось, что на поврежденный участок был наложен хомут и производится рекультивация земельного участка.
Как писал сайт IZH.KP.RU, 6 февраля 2023 года пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщила, что на Чутырском месторождении в Игринском районе произошел разлив нефти.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за роста давления во время монтажных работ. Площадь разлива составила около 40 квадратных метров в пределах обваловки скважины.
Уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал. Специалистам удалось предотвратить возгорание нефти и ее попадания в воду.