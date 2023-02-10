GT: поставка самолетов Киеву может распространить конфликт на всю Европу Фото: REUTERS

Поставки истребителей Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу, об этом сообщило издание Global Times, опросив экспертов.

Аналитики подчеркнули, что такой шаг не просто вызовет резкую ответную реакцию России, но и вынудит Москву быстрее вести разработки более современного оружия.

Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что необходимость быстро ввести самолеты в боевые действия потребуют прямого участия пилотов НАТО, что сделает альянс участником конфликта.

По мнению эксперта, подобное поведение европейских государств может обернуться трагедией для всего континента.

«Это особенно очевидно сейчас в Европе, где государства конкурируют за то, чтобы предложить Киеву военную технику и продемонстрировать свой дипломатический авторитет», - сообщил изданию Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада.

«Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты», - подчеркнул эксперт.

Риттер отмечал, что план США по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился.

Разведчик заявил, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако «можно сказать, что Путин стал даже сильнее».

Он подчеркивал, что Россия приобрела еще большую силу в военном отношении, тогда как позиции стран НАТО ослабли.

Ранее офицер заявил, что власти США осознают неизбежность поражения Украины и готовятся к такому сценарию.

Экс-разведчик пояснил, что администрация Байдена отправляет на Украину оружие, чтобы оправдаться, когда Украина потерпит поражение.