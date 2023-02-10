Путин поручил расселять из аварийного жилья в заводские деревянные дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию лесопромышленного комплекса поручил использовать деревянные дома заводского исполнения для расселения аварийного жилья.

«Уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья», - сказал Путин.

Президент отметил, что для целого ряда регионов и для многих граждан это сможет стать удобным и эффективным решением.

По его словам, можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением требований безопасности.

«Прошу правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос», - поручил Путин.

Как писал сайт KP.RU, также в ходе совещания Владимир Путин дал поручение направить 15 миллиардов рублей на обновление муниципальных котельных в ближайшие два года.

Президент заявил, что в ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных и бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пиллеты.

Вместе с тем он подчеркнул, что переход той или иной котельной на пиллеты должен быть экономически обоснованным.

Президент призвал фиксировать условия поставок на долгосрочную перспективу, чтобы сформировать для компаний ЖКХ стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива обеспечить нужные объемы продаж.

Ранее российский лидер призвал развивать производство биотоплива для того, чтобы леспопромышленному комплексу РФ удалось справиться с западными санкциями.