Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек Фото: REUTERS

В результате крупнейшего землетрясения в Турции скончалось 20 213 человек, при этом раненых зафиксировано 80 052, об этом сообщил минстр здравоохранения республики Фахреттин Коджа

«По последним данным, число погибших человек составляет 20 213 человек, 80 052 человека ранены», - сказал министр на брифинге в Хатае.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года в аэропорту Стамбула задержали главного архитектора жилого комплекса «Ренессанс» в Хатае.

Отмечалось, что Чошкуна, планировавшего сбежать из страны, задержали в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег.

Как отмечалось, комплекс во время землетрясения мгновенно развалился, под завалами предположительно находятся от 800 до 1000 человек.

С 6 февраля 2023 года по поручению Владимира Путина спасатели МЧС оказывают помощь Турции в борьбе с последствиями масштабного землетрясения. Ежедневно российские спасатели оказывают помощь десяткам жертв стихийного бедствия.

Российские спасатели разбирают груды железа и бетона, из-под которых достают тела погибших и спасают еще живых людей, а порой и животных.

Американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции.