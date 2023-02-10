Politico: Байден планирует запросить крупнейший в истории оборонный бюджет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год, об этом написала газета Politico.

Издание отметило что, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились ввиду регулярно поставляемой военной помощи Украине.

В статье подчеркнули, что в правительстве «очень близки» к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета, который планируется включить в общий бюджетный запрос на следующий финансовый год и представить в марте.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года конгрессмен Брайан Фитцпатрик предложил привязать государственный долг США к процентному соотношению ВВП.

Он напомнил, что показатель госдолга США составляет сейчас 125 процентов и назвал такое положение дел неустойчивым.

Кроме того, конгрессмен назвал бессмысленной практику привязки госдолга к определенной сумме в долларовом эквиваленте.

«Законом установлен потолок госдолга в долларовом эквиваленте, что не имеет никакого смысла. Мы полагаем, что это должно быть отношение госдолга к ВВП», - отметил Фитцпатрик.

Ранее Захарова иронично прокомментировала объем госдолга США в 31 трлн долларов, назвав его реальным «показателем исключительности».