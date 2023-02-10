Эксперт по выживанию Халилов дал советы, которые помогут уцелеть при землетрясении Фото: REUTERS

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов дал советы, которые помогут выжить при землетрясении. Последние дни произошло сразу несколько сильных подземных толчков, В Турции погибло более 15 тысяч человек, в Сирии – более 3 тысяч. Многие города разрушены, люди до сих пор остаются под завалами.

Чем дольше человек находится под завалами, тем меньше шансов найти его живым. Если об угрозе предупредили заранее, то нужно покинуть помещение. Если же во время первых колебаний человек находится в помещении, то спешить на открытую местностью.

Выжить под завалами сложно из-за длительного сдавливания, постепенно прекращается кровоснабжение конечностей.

- Без теплой одежды и возможности двигаться человек погибает от переохлаждения. Если есть кровотечение, то температура тела падает быстрее, в этой ситуации человек беспомощен, - говорит эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если человека завалило в постели, стоит постараться закрыться любым доступным текстилем.

Находясь под завалами, нужно ждать минуту тишины. Гул от спасательной техники в какой-то период полностью замолкает, наступает тишина, так пытаются услышать людей, определить место, где искать. В этот момент нужно подать сигнал: кричать, бить о что-то звонкое.

Тем временем, россияне стали собирать гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции, пишет РИАМО.

В Хатае найдены тела двух россиян без признаков жизни. Под завалами могут находиться и другие члены семьи, передает "360".

Сейсмологи прогнозируют, что подземные толчки могут произойти в других районах средиземноморья. Под угрозой Анталия, Мармарис, Ичмелер и другие, передает ФАН.

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