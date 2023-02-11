СПЧ призвал мировое сообщество не игнорировать расстрел ВСУ российских военнопленных

В СПЧ приветствуют выводы ООН о подлинности видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных. Фото: REUTERS

Международные структуры не должны оставлять без внимания нарушения Киевом международных норм. Об этом заявили в пятницу 10 февраля в Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

«Совет приветствует объективную реакцию на конкретную ситуацию», - отметили в СПЧ, комментируя вывод Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о подлинности видео расстрела украинскими националистами российских военнопленных.

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с расстрелом российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины, которое появилось на днях в интернете, и выразило озабоченность украинскому Минобороны.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные расстреливают в упор из автоматов, как предполагается, троих российских военнопленных.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России начал расследование расстрела военными Вооруженных сил Украины троих человек, являющихся, предположительно, российскими военнопленными.

МИД РФ заявил, что расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева.