ЮНИСЕФ: в Сирии после землетрясения возникла угроза эпидемий

В ЮНИСЕФ заявили, что в Сирии может возникнуть угроза эпидемий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пострадавших от землетрясения регионах Сирии возникла угроза эпидемий. Об этом заявили в ЮНИСЕФ.

«Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может коснуться миллионов людей, если мы сейчас не примем меры», - сказал представитель регионального отделения организации по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар в пятницу 20 февраля в интервью телеканалу Al Jazeera.

Аммар добавил, что жителям пострадавших районов нужна питьевая вода и продукты.

Тем временем Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения.

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Ранее сообщалось, что в петербургском ДК имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова начался сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения. В первую очередь нужны теплые вещи, одеяла, спальные мешки.