Стало известно имя подозреваемого в расстреле российских военнопленных

Этого человека зовут Сергей Макаренко, его подозревают в расстреле безоружных военнопленных. Фото: социальные сети. Фото: REUTERS

Названо имя подозреваемого в расстреле российских военнопленных. Это 26-летний кадровый военный ВСУ Сергей Макаренко.

Сообщается, что Макаренко родом из Житомирской области. На одном из роликов украинский военнослужащий позирует на фоне расстрелянных. Подробности здесь на сайте KP.RU.

Напомним, видео расправы украинских боевиков над безоружными пленными россиянами появилось в сети 8 февраля. На видено украинские националисты допрашивают лежащих на земле людей в российской военной форме, а потом расстреливают их. Предположительно, расстреляно было трое военнопленных.

Информация о расстрелах ВСУ пленных российских военнослужащих не первый раз становится достоянием гласности. Как писал сайт KP.RU, осенью прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными. Незадолго до этого в российском Министерстве обороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, расстреляв более десяти человек.

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с расстрелом российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины, которое появилось на днях в интернете, и выразило озабоченность украинскому Минобороны.

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