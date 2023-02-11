ФБР обнаружило секретный документ при обыске в доме экс-вице-президента США Майка Пенса

В США нашли еще один секретный документ у бывшего вице-президента Пенса. Фото: REUTERS

Секретный документ обнаружили сотрудники ФБР при обыске в доме Майкла Пенса, бывшего вице-президента США. Об этом сообщает в пятницу 10 февраля издание The Washington Post.

Помощник политика сообщил изданию, что обыск длился пять часов. Сотрудники ФБР нашли один секретный документ и шесть страниц документов, на которых грифа секретности не было.

Напомним, в январе секретные бумаги в доме Пенса обнаружил его юрист. Бумаги были переданы Федеральному бюро расследований (ФБР) США.

До этого у действующего президента США Джо Байдена обнаружили секретные документы с данными разведки по Украине, Ирану и Британии. Среди них оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании.

Сообщалось, что Байден использовал гараж как сейф для секретных документов.

Скандал с ненадлежащим хранением секретных документов Джозефом Байденом стал «началом конца» американского политика, считают в США.