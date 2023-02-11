Рогов сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Рогов рассказал о гибели мирного жителя в Мелитополе после обстрела ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирный житель погиб в Мелитополе при обстреле со стороны ВСУ вечером 10 января. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинские военные обстреляли город из РСЗО HIMARS. Чиновник рассказал, что большинство ракет еще на подлете к город уничтожили российские ПВО.

«На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, ещё один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу», - написал он в Telegram.

Тем временем в Вооруженных силах Украины почти не осталось боеприпасов, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль поселок Двуречное в Харьковской области. Населенный пункт был занят подразделениями «Западной» группировки войск ВС РФ.

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