Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без датского полевого госпиталя и теплых палаток из-за Украины

Дания не смогла помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии теплыми палатками и передвижным госпиталем, потому что отдала все Украине.
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Дания не смогла передать Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения, ни передвижной полевой госпиталь, ни теплые палатки. Об этом сообщает датская государственная телерадиокомпания DR.
Сообщается, что Турция запрашивала помощь в виде передвижного госпиталя, но Дания не смогла его предоставить.
«Мы подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет». – рассказал телеканалу представитель Агентства по ЧС Дании Брайан Тесте Кристенсен.
Вместо теплых палаток, которые необходимы для размещения пострадавших, Дания передаст Сирии и Турции более легкие палатки.
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Тем временем сирийские жертвы землетрясения, которое обрушилось на страну в начале недели, могут стать заложниками санкционной политики, введённой мировым сообществом ещё в 2011 году. Как пишет CNN, страны Запада бросились оказывать помощь Турции, забыв о Сирии, хотя та пострадала не меньше.
Ранее сообщалось, что в ЮНИСЕФ заявили об угрозе эпидемий в пострадавших от землетрясения регионах Сирии.