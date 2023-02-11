Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без датского полевого госпиталя и теплых палаток из-за Украины

Дания не смогла помочь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии теплыми палатками и передвижным госпиталем, потому что отдала все Украине. Фото: REUTERS

Дания не смогла передать Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения, ни передвижной полевой госпиталь, ни теплые палатки. Об этом сообщает датская государственная телерадиокомпания DR.

Сообщается, что Турция запрашивала помощь в виде передвижного госпиталя, но Дания не смогла его предоставить.

«Мы подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет». – рассказал телеканалу представитель Агентства по ЧС Дании Брайан Тесте Кристенсен.

Вместо теплых палаток, которые необходимы для размещения пострадавших, Дания передаст Сирии и Турции более легкие палатки.

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Тем временем сирийские жертвы землетрясения, которое обрушилось на страну в начале недели, могут стать заложниками санкционной политики, введённой мировым сообществом ещё в 2011 году. Как пишет CNN, страны Запада бросились оказывать помощь Турции, забыв о Сирии, хотя та пострадала не меньше.

Ранее сообщалось, что в ЮНИСЕФ заявили об угрозе эпидемий в пострадавших от землетрясения регионах Сирии.