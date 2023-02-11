Посол Антонов считает, что планы Запада нанести поражение России сорвались

Анатолий Антонов заявил, что Западу не удалось достичь своей цели относительно России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Планы коллективного Запада нанести России поражение сорвались. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», - цитирует выступление Антонова на торжественном собрании в посольстве РФ по случаю Дня дипломатического работника РИА Новости.

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