Flightradar24: американские и немецкие самолеты несколько дней кружили над «Северными потоками» до взрывов

Над местом, где впоследствии случились взрывы на трубопроводах "Северный поток", несколько дней кружились самолеты США и Германии. Фото: REUTERS

За несколько месяцев до взрывов на трубопроводах «Северный поток» над местом, где произошли инциденты, несколько дней кружили самолеты ВМС США и Германии. Это происходило в июне 2022 года в рамках учений Baltops-22.

Самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon летали над местами, где впоследствии произошли взрывы, с 8 по 16 июня 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на архив треков сервиса Flightradar24.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon прибыл в район инцидента на газопроводе «Северный поток» 26 сентября 2022 года ровно через час после взрыва. Данные об этом сохранились на сервисе Flightradar24, который отслеживает передвижение воздушных судов.

Напомним, ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выдвинул версию, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

По информации Херша, в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие. Журналист подтвердил авторство статьи, но отказался раскрыть свои источники информации.