В Москве желтый уровень опасности из-за метели и обледенения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье до одиннадцати часов утра 12 февраля. Об этом сообщает Гидрометеоцентр. Сообщается, что желтый уровень опасности объявлен из-за метели и обледенения.

Желтый уровень опасности означает, что погода несет потенциальную опасность.

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