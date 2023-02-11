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НовостиПолитика11 февраля 2023 3:55

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях Киева

Обозреватель Крон рассказал о препятствиях к вступлению Украины в ЕС
Мария ПАВЛОВА
В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев относительно ЕС.

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев относительно ЕС.

Фото: REUTERS

Украинцы имеют «нереалистичные ожидания» после быстрого предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Такое мнение высказал обозреватель издания Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон.

В публикации Крон высказал мнение, что «путь Киева в Европу будет долгим». Журналист напомнил требования, которые Киев должен выполнить, чтобы вступить в Евросоюз. Это создание функционирующей правовой системы, разделение властей, гарантированное соблюдение демократических правил на всех уровнях и развитие экономики до определенной степени.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не торопится принимать Украину из-за угрозы банкротства.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил условия вступления в ЕС отменой пожизненного финансового мониторинга высших чиновников. Отслеживать финансовые операции политически значимых лиц на Украине будут только в течение трех лет после освобождения от должности.