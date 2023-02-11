Что произошло в ночь на 11 февраля

В США сбили еще один неизвестный летательный аппарат, он упал у берегов Аляски. Фото: REUTERS

Военные Соединенных Штатов сбили у берегов Аляски неизвестный летательный аппарат. Он находится на высоте около 12 километров, обломки рассеялись по покрытому льдом участку моря. Специалисты рассчитывают собрать и изучить обломки. Пока неизвестно, какой стране принадлежал сбитый аппарат.

Дания не смогла передать Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения, ни передвижной полевой госпиталь, ни теплые палатки, которые запрашивала Турция. Передвижной госпиталь и палатки уже переданы Украине.

Планы коллективного Запада нанести России поражение сорвались. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат назвал ведущей целью Москвы формирование демократического миропорядка, который обеспечит условия для развития всех стран.

Архивы сервиса отслеживания самолетов Flightradar24 свидетельствуют о том, что американские и немецкие самолеты несколько дней кружили над «Северными потоками» до взрывов. Это происходило во время учений Baltops-22.

Украинцы имеют «нереалистичные ожидания» после быстрого предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Такое мнение высказал обозреватель издания Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон, отметив, что «путь Киева в Европу будет долгим».

Названо имя подозреваемого в расстреле российских военнопленных. Это 26-летний кадровый военный ВСУ Сергей Макаренко. Сообщается, что Макаренко родом из Житомирской области. На одном из роликов украинский военнослужащий позирует на фоне расстрелянных.

В случае необходимости участия в военных действиях британские вооруженные силы Великобритании смогут «продержаться всего пять дней». Об этом заявил председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд. По данным депутата, в британской армии не хватает боеприпасов, в частности, ракет класса «земля-воздух» и противотанковых ракет из-за того, что Великобритания оказывала военную помощь Украине.

Мирный житель погиб в Мелитополе при обстреле со стороны ВСУ вечером 10 января. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.