В Госдуме назвали "бомбу Путина" спасением от нападения Запада

Владимир Путин Фото: REUTERS

Ядерное оружие, которым обладает Россия, удерживает коллективный Запад от нападения на страну. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Олег Морозов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что решение генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина о создании атомной бомбы однажды уже спасло мир от ядерной катастрофы. Теперь же мир спасает "бомба" президента России Путина, уверен народный избранник.

"Сегодня мир спасает "бомба Путина". Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом, - подчеркнул Морозов. - Сегодня "бомба Путина" пока лучшая в мире".

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Москва также может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.