Минобороны России раскрыло цену комплекта новой формы для участников спецоперации

Подрядчик обеспечит Минобороны 10 тысячами комплектов новой летней формы для участников спецоперации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один комплект новой формы для участников специальной военной операции на Украине обойдется Минобороны России в 10 628 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства.

Соответствующий контракт заключен с российской компанией "Гардарика". Она обязуется по данной цене поставить 10 тысяч комплектов летнего обмундирования.

"В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в спецоперации, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей", - уточнили в вещевой службе министерства.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в октябре 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российским производствам необходимо увеличить выпуск экипировки для призванных в ряды Вооруженных сил РФ.

Как отметил глава кабинета министров, нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия, а также привлекать к этой работе регионы страны и организовать бесперебойные поставки сырья и материалов.