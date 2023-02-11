Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 февраля 2023 5:27

Минобороны России раскрыло цену комплекта новой формы для участников спецоперации

Цена комплекта новой формы для участников спецоперации составит 10,6 тысячи рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Подрядчик обеспечит Минобороны 10 тысячами комплектов новой летней формы для участников спецоперации

Подрядчик обеспечит Минобороны 10 тысячами комплектов новой летней формы для участников спецоперации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один комплект новой формы для участников специальной военной операции на Украине обойдется Минобороны России в 10 628 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства.

Соответствующий контракт заключен с российской компанией "Гардарика". Она обязуется по данной цене поставить 10 тысяч комплектов летнего обмундирования.

"В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в спецоперации, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей", - уточнили в вещевой службе министерства.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в октябре 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российским производствам необходимо увеличить выпуск экипировки для призванных в ряды Вооруженных сил РФ.

Как отметил глава кабинета министров, нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия, а также привлекать к этой работе регионы страны и организовать бесперебойные поставки сырья и материалов.