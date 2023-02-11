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НовостиПолитика11 февраля 2023 7:29

Во Франции Зеленского обвинили в попытке спровоцировать Третью мировую войну

Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в попытке спровоцировать Третью мировую войну
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ставит мир на грань Третьей мировой войны, отправившись в европейское турне, в ходе которого он встречался с лидерами стран ЕС. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне", - написал политик в сети микроблогов Twitter.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что Киев тщетно стремится спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, так как это единственный шанс изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая складывается в пользу Москвы.

Военный эксперт Сун Чжунпин выразил уверенность, что Вашингтон не настолько глуп, чтобы позволить себя втянуть в боевые действия с одной из сильнейших мировых держав. В противном случае мир окажется на пороге Третьей Мировой войны, полагает специалист.