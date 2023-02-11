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НовостиПолитика11 февраля 2023 7:37

Президент Молдавии Санду осудила нарушение воздушного пространства страны «российской ракетой»

Молдавия заслуживает мира и безопасности, заявила глава республики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Молдавии Санду осудила нарушение воздушного пространства страны «российской ракетой»

Президент Молдавии Санду осудила нарушение воздушного пространства страны «российской ракетой»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства республики якобы российской ракетой. Об этом политик написала в своем Twitter.

«Я решительно осуждаю нарушение воздушного пространства российской ракетой. Молдавия заслуживает мира и безопасности, и мы предпримем все необходимые шаги для их достижения. Наш нейтральный статус не означает, что мы не должны строить оборону, чтобы обезопасить наших людей», – заявила Санду.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 10 февраля, Министерство обороны Молдавии инициировало проверку заявлений властей Украины о пересечении воздушного пространства республики якобы российской ракетой.

Накануне Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы указать Москве на недопустимое воздушного пространства якобы российской ракетой.