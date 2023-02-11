Абэ в мемуарах описал, как Обама раздавал лидерам G7 документы о санкциях против России

Синдзо Абэ Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году лично раздал лидерам "Большой семерки" (G7) документы, в которых был список санкций против России, но лидеры Германии, Италии, Франции и Японии не поддержали инициативу. Об этом говорится в мемуарах бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в июле 2022 года.

В разговорах с коллегами Абэ убедился, что они не желают санкционного давления на Российскую Федерацию, так как имеют тесные экономические связи с этой страной.

Тогда японский политик выступил на заседании, предложив в качестве альтернативы ограничительных мер совместное заявление с осуждением действий Москвы. Лидеры Германии, Италии и Франции с облегчением поддержали предложенный Абэ компромисс.

"Все выдохнули. Рядом с мной сидел Маттео Ренци, премьер-министр Италии, он протянул мне ладонь - "дай пять", - вспомнил экс-премьер Японии. - Я сомневался, не станет ли это обидным для Обамы, но все-таки протянул ему руку".

Как ранее писал сайт KP.RU, нападение на Синдзо Абэ совершено 8 июля 2022 года в 05:30 по московскому времени. Политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления. В Абэ стреляли сзади и попали в область груди и шеи. Ранения оказались смертельными - политик скончался от потери крови. Стрелявшего задержали на месте преступления.

Им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Он рассказал на допросах, что решил отомстить Абэ за свою мать, ставшую адептом религиозной организации под названием "Церковь Объединения" (в России признана тоталитарной сектой), которой она пожертвовала все свои сбережения. Обвиняемый утверждает, что политик якобы связан с этой сектой.