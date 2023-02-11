США обвинили Россию в использовании нефти в качестве оружия из-за планов снижения добычи

Джон Кирби Фото: REUTERS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения о планах России сократить добычу нефти в марте 2023 года.

"Данный шаг, если подтвердится, что это правда, не станет большой неожиданностью", - подчеркнул Кирби, выразив мнение, что таким образом Москва намеревается "использовать энергоносители в качестве оружия".

По его словам, Вашингтон планирует обсудить с союзниками реакцию на такие действия РФ. В частности, Соединенные Штаты собираются контактировать с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

Напомним, с 1 февраля 2023 года в РФ официально вступил в силу указ президента страны Владимира Путина о специальных мерах в ответ на потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7 и Евросоюза. Согласно данному документу, под полный запрет попадает продажа нефти, если в контрактах на их поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по потолку цен может производиться только по разрешению президента.